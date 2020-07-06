Российский политолог Максим Шевченко: Беларусь не стала на колени ни перед кем

Об этом Максим Шевченко заявил во время беседы с журналистами в Бресте.

Приезд политического эксперта в Беларусь совпал с Днем Независимости. В связи этим Шевченко заявил, что Беларусь имеет право на самостоятельный путь развития, которое реализуется успешно.

Отвечая на вопрос представителя газеты «Заря» о заявлениях в некоторых российских медиа об отсутствии национальной независимости и суверенитета Беларуси и даже права на них, политолог заметил, что вряд ли такие источники могут быть репрезентативными выразителями мнения российского народа:

— В народе у нас ваш Президент очень популярен. Россияне ездят в Беларусь, видят ее экономическую составляющую, другие положительные моменты, и это не может не вызывать симпатии у обычных граждан. Чего не скажешь об элите: часть олигархического иностранного капитала через свои подконтрольные СМИ активно продвигает тезис о том, что Беларусь — это жирный кусок, который надо обязательно захватить под предлогом поддержки.

По мнению Шевченко, белорусы очень их уязвляют, потому что Беларусь не встала на колени ни перед кем.

— И когда пишут, что никаких белорусов не существует, что их выдумал Сталин в 20-30-е годы прошлого века, — это чушь, которой просто нет оправдания, — уверен Максим Шевченко.

Что касается белорусско-российских отношений, то их, по мнению эксперта, будут формировать не цены на газ и нефть, а политические факторы.

— Основным камнем преткновения является отнюдь не стоимость нефти и газа. «Газпром» по европейскому арбитражу Украине три миллиарда выплатил. А с Беларуси 165 млн требует. Где логика, если уж на то пошло, тем более если у нас Союзное государство. Вы можете себе представить, чтобы, например, США постоянно выставляли счет ближайшему стратегическому союзнику? Да они еще дотируют, помогают ему! Поэтому не экономика главная причина разногласий.