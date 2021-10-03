Российский политолог: главная цель Запада - радикализация протестов в Беларуси

Запад развязал информационную войну, цель которой промыть мозги и воспитать в людях, которые выходят под БЧБ-флагами, ненависть к своей стране и к тем, кто думает иначе. Об этом высказался российский политолог Сергей Карнаухов в эфире телеканала "Беларусь 1".
- Сегодня, когда мы видим, как наращивается ненависть к Лукашенко, к режиму, к стране и народу, к России, к Союзному государству - это все имеет только одну цель - радикализацию. И мы должны исходить из того, что в ближайшее время нам придется бороться уже не с мальчиками и девочками, которые выходят под невинными флагами. Мы сегодня увидели облик будущего врага. Дальше мы будем видеть наращивание усилий западных спецслужб - в первую очередь, польских, немецких, как это ни странно, британских и американских. Это превращение протестующей массы в единый радикальный механизм для нападения на силовые органы и органы государственной власти Беларуси. По сути дела, эти мальчики и девочки должны стать системными ячейками, которые будут нападать на основные институции белорусского государства, - озвучил точку зрения эксперт.
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