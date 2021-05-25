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Российский политолог: экономика без мировоззренческой сферы не работает

Об этом в ходе круглого стола «Экспертное сообщество Союзного государства: обретение субъектности», собравшего сегодня политологов, историков и журналистов Беларуси и России на базе РОО «Белая Русь», заявил российский историк и политолог, директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев.

Политолог считает:

– Настоящая союзная политика без сформированного союзного мировоззрения невозможна. Экономика без гуманитарной и мировоззренческой сфер попросту не работает. А возникающие в гуманитарной сфере в результате наших упущений пустоты заполняются даже не конкурентами нашими, а откровенными врагами. И этот аспект обязательно надо учитывать в союзном госстроительстве.

Участники мероприятия поставили целью выяснить, можно ли говорить о существовании союзного экспертного сообщества. И что нужно сделать для того, чтобы оно появилось, зачем такое сообщество необходимо Союзному государству. Инициаторами проведения в Минске такого круглого стола выступили Центр «Северная Евразия» (Беларусь), АНО «Институт Русского зарубежья» (Россия) и Республиканское общественное объединение «Белая Русь».
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