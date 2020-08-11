Российский политолог: белорусы вправе рассчитывать, что власть наведет в стране порядок

Сергей Марков. Фото Global Look Press

, – сказал политолог.Второй важнейшей причиной Сергей Марков назвал то, что белорусы знают, к чему привел Майдан в Украине., – считает он.– продолжил эксперт.В качестве третьей причины Сергей Марков назвал отсутствие в Беларуси олигархов. "Некому спонсировать Майдан", – отметил он.