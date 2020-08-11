Директор российского Института политических исследований Сергей Марков сегодня во время онлайн-пресс-конференции перечислил причины, почему в Беларуси невозможен Майдан, пишет БЕЛТА.
Сергей Марков. Фото Global Look Press
"Первая причина – это моральные качества Лукашенко, – сказал политолог. – Это человек, который не уйдет со своего поста. С автоматом будет стоять и отстреливаться – никуда не убежит. Все это знают и понимают. Он совершенно харизматический лидер".
Второй важнейшей причиной Сергей Марков назвал то, что белорусы знают, к чему привел Майдан в Украине. "Если бы украинцы знали заранее результаты Майдана, они бы растерзали тех, кто стоял на сцене, – считает он. –Там произошла катастрофа, падение уровня жизни в два раза, потерян Крым, потерян Донбасс, полная потеря суверенитета, всем управляют иностранцы, идет разграбление страны".
"Сразу отвечаю на вопросы, которые поступают: а почему же, если так много сторонников Лукашенко, они не выходят на улицы с контрдемонстрациями? – продолжил эксперт. – Объясняю: потому что за Лукашенко – люди консервативные, люди за власть, спокойные, семейные, много людей старшего поколения. Вы можете себе представить людей, которые работают, пенсионеров, которые тоже еще работают, а у них дети, внуки, и они были за власть, а тут еще пошли на демонстрацию? Они вправе рассчитывать, что выбирают Президента, у которого есть министр внутренних дел, генпрокурор, есть глава КГБ, которые обязаны навести порядок".
В качестве третьей причины Сергей Марков назвал отсутствие в Беларуси олигархов. "Некому спонсировать Майдан", – отметил он.
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Российский политолог: белорусы вправе рассчитывать, что власть наведет в стране порядок
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