Чемпион Европы по плаванию россиянин Илья Бородин не сможет участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. У спортсмена диагностирован COVID-19. Об этом информирует ТАСС.
Фото: ТАСС
– У Бородина положительный ПЦР-тест, – заявил первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко.
Бородин завоевал золото чемпионата Европы 2021 года в соревнованиях по комплексному плаванию на дистанции 400 метров.
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Российский пловец Илья Бородин не выступит на Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса
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