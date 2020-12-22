Российский национальный музей музыки открыл доступ к электронной библиотеке духовной музыки

Российский национальный музей музыки предоставил открытый доступ к электронной библиотеке духовной музыки, для которой в ближайшие годы будет оцифровано свыше 5000 памятников. На специальном онлайн-ресурсе «Сокровищница духовной музыки» собраны древнерусские крюковые рукописи, певческие книги старой печати, нотолинейные сборники и теоретические руководства.
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«Подобный онлайн-ресурс – это уникальная возможность не только создать своего рода энциклопедию русской духовной музыки, но и стимулировать интерес к этой важной части истории музыкального искусства – как среди профессионального сообщества, так и среди любителей. Исключительная ценность фондовых материалов Музея музыки подчеркивается тем, что здесь хранятся памятники, к которым по праву можно применить определение «первый». Прежде всего это певческая книга «Демественник» 1606–1610 годов, содержащая избранные песнопения раннего четырехголосия», – говорится на сайте музея.
К памятникам духовной музыки относятся и богослужебные книги, и книги для практического применения – черновые тетради певчих, крюковые азбуки, трактаты. Особый интерес, по мнению специалистов, представляют сборники, содержащие произведения самых разных жанров – памятники учительного красноречия, агиографические произведения, сюжетные повести, церковно-полемические сочинения, памятники русской публицистики, богословские трактаты.
В фондах РНММ хранятся ценнейшие рукописные источники различных исторических периодов. Так, особое место занимают старообрядческие книги XVIII–XX веков, представляющие певческое искусство разных центров старообрядчества, так как вследствие многочисленности и разрозненности общин староверов богослужебное пение едва ли не в каждой из них имело свои локальные особенности. Отдельную группу составляют духовные сочинения русских композиторов эпохи классицизма – авторские музыкально-литургические циклы и духовные хоровые концерты. Также в музейной коллекции имеются книги и другие рукописные материалы XVIII–XIX веков, не относящиеся к древнерусской традиции: это рукописи научного, исторического, литературного содержания, личные дневники и письма исследователей XIX века – князя Владимира Одоевского, протоиерея Дмитрия Разумовского, протоиерея Василия Металлова и советского музыковеда Виктора Беляева.
Фото: pixabay.com
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Российский национальный музей музыки открыл доступ к электронной библиотеке духовной музыки
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