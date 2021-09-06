Российский мультфильм набрал 100 миллиардов просмотров на YouTube

Российский мультфильм «Маша и Медведь» набрал более 100 миллиардов просмотров на YouTube за десять лет присутствия на сервисе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord.
Отмечается, что 5 каналов мультфильма на YouTube – английский, испанский, русский, португальский и украинский – получили бриллиантовые кнопки видеохостинга. Глава платформы в России Анна Данишевская подчеркнула, что мультсериал приносит пользу и зрителям, и авторам проекта.
«Через нашу платформу Animaccord поднял российскую анимационную индустрию на новый уровень и объединил детей и родителей со всего мира», – сказала она.
Мультсериал «Маша и Медведь» появился на экранах в январе 2009 года. Шоу переведено на 42 языка. В июле прошлого года оно вошло в пятерку самых любимых детских мультфильмов в мире. В августе он был признан самой популярной детской передачей для дошкольного возраста в мире.
Фото: Анимационная студия Animaccord