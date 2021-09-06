Российский мультфильм набрал 100 миллиардов просмотров на YouTube

Отмечается, что 5 каналов мультфильма на YouTube – английский, испанский, русский, португальский и украинский – получили бриллиантовые кнопки видеохостинга. Глава платформы в России Анна Данишевская подчеркнула, что мультсериал приносит пользу и зрителям, и авторам проекта.– сказала она.Мультсериал «Маша и Медведь» появился на экранах в январе 2009 года. Шоу переведено на 42 языка. В июле прошлого года оно вошло в пятерку самых любимых детских мультфильмов в мире. В августе он был признан самой популярной детской передачей для дошкольного возраста в мире.Фото: Анимационная студия Animaccord