Российский историк – о роли Польши в миграционном кризисе

Об этом в эфире программы «Соловьев LIVE» рассказал российский историк Армен Гаспарян.
– Поляки по просьбе США присоединились к военной кампании в Афганистане, в 2003 году Польша присоединялась к военной кампании в Ираке. По сути, это парафраз событий 30-х годов. Вспомним, как теплая, миролюбивая Польша, которая никогда никого не обижала, устроила насильственную полонизацию западных белорусов, о чем сейчас не очень любит вспоминать. Спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что внес 17 сентября в календарь памятных дат Беларуси. Они обвиняют Президента Беларуси и Президента России, но не хотят немного отмотать пленку назад и поговорить, например, с чего начинается миграционный кризис в Европе. Это сейчас он так называется, но 10 лет назад он именовался кризисом мультикультурализма. Просто за эти годы все уже забыли это чудесное определение и не считают нужным вспоминать. С чего это началось? Кто это дело спонсировал на протяжении многих лет? Каким образом Польша вопреки резолюции Европейской комиссии и Европейского парламента не принимала беженцев на протяжении многих лет? Если у Варшавы короткая память, то я могу напомнить, – резюмировал Армен Гаспарян.