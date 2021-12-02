Российский инвестор реализует проект по производству композитной арматуры в Полоцке

Российская компания «СтеклоПласт» (г. Волжский, Волгоградская область) реализует на площадке СЭЗ «Витебск» в Полоцке инвестпроект по производству композитной арматуры.





Генеральный директор данного предприятия Евгений Матвеев принимает участие в девятом Международном экономическом форуме, который проходит 2–3 декабря в Витебске:

– На форуме в Витебске мы представляем свой завод и проводим переговоры по поводу организации совместного производства с предприятием «Полоцк-Стекловолокно». В наших планах – совместный инвестпроект по производству композитной арматуры. Это инновационный продукт, который составляет выгодную альтернативу традиционным стальным стержням, используемым в различных конструкциях и сооружениях. Первоначальный объем инвестиций составит более 50 млн российских рублей.





По словам Евгения Матвеева, к настоящему времени партнерам осталось завершить оформление юридической части, после чего сразу же они перейдут к техническому блоку. Работа над ним уже ведется. Планируется, что до конца марта 2022 года первая часть инвестпроекта будет осуществлена. Выпуск продукции на начальной стадии на двух линиях составит 200 тысяч километров в месяц. К концу года он прогнозируется на уровне 1 млн километров за счет расширения производственных мощностей.





В соответствии с проектом будут созданы новые рабочие места. Штат составит около 20 работников. В спросе на продукцию инвестор не сомневается:

– Она найдет свое применение в Беларуси, России, а также будет востребована в Европе.

В Витебске сегодня открылся двухдневный Международный экономический форум. Его участниками стали более 30 бизнес-делегаций, представители дипломатического корпуса из 15 стран.





В этом году впервые на форуме с целью увеличения числа участников мероприятий и с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации ряд мероприятий проходит в онлайн-формате. Виртуальная выставка субъектов хозяйствования Витебской области и зарубежных партнеров будет осуществлять свою работу в течение года вплоть до следующего форума. По результатам посещения виртуальных и очных выставочных экспозиций участникам и гостям форума предоставлена возможность общения в виртуальных кабинетах В2В по различным тематикам. По итогам работы панельных дискуссий участники форума проводят переговоры в пяти кабинетах по направлениям деятельности "Промышленность", "Строительство", "Сельское хозяйство", "Туризм", "Образование".







































