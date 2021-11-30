Российский эксперт: Запад спекулирует, нагнетая военно-политическую ситуацию на границе

Таким мнением поделился российский эксперт и военный обозреватель Виктор Баранец в эфире телеканала «Беларусь 1».
– Кризис, который сложился на границе Беларуси и Польши, – это стратегическая цель взбудоражить Беларусь, Польшу и всю Европу. Польские власти называют беженцев угрозой, говорят, что такое количество людей нельзя пропустить. Они считают, что среди беженцев много шпионов из Беларуси и России, поэтому к границе подтягивают танки, артиллерию, поливают людей водой с ядом. Но у них в руках нет оружия. Зачем здесь польские танки, британские пехотинцы, американские ракеты? Запад спекулирует, играет в свои хамелеонские, мошеннические игры, нагнетая военно-политическую ситуацию на границе, – считает российский эксперт.