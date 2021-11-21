Эксперт: ситуация с беженцами на белорусско-польской границе искусственно политизируется Западом

Об этом генеральный директор Центра политической информации (Россия) Алексей Мухин заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».
– Ситуация с беженцами, которые приходят туда [на границу Беларуси с Польшей] из Ирака, Афганистана и так далее, безусловно, искусственно политизируется, потому что у коллективного Запада (в частности, Европейского союза) есть определенный счет к Александру Лукашенко, который выиграл выборы, но не дал провести государственный переворот. И все эти люди в Польше, Литве, той же Германии испытали чувство дискомфорта от того, что не удалось задуманное ими, несмотря на серьезные усилия с их стороны. Сейчас их гложет обида, которая не дает им возможности воспринимать избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко в качестве полноценного актора событий. Такое высокомерие, к сожалению, еще не раз сыграет с нашими западными партнерами злую шутку, – подчеркнул Алексей Мухин.
Он добавил:
– Подобного рода события, на мой взгляд, очень хорошо иллюстрируют то, что наши западные коллеги находятся в состоянии аффекта так как до этого они мало обращали внимание на реальное положение дел, находясь во власти собственных стереотипов и представлений о том, как должно быть. Жизнь все расставила по своим местам, в том числе в ходе белорусско-польского кризиса.