Российский эксперт: Польша выбрала путь политической войны

Методы, которыми Польша решает кризисную ситуацию с беженцами, не имеют ничего общего с понятиями гуманизма и уважения к правам человека. Такое мнение в эфире «Беларусь 1» озвучил российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Эксперт убежден: Варшаву не интересует язык сотрудничества, поскольку она уже давно выбрала для себя путь политической войны.

- Польша отказывается сотрудничать с властями Беларуси и уважать права человека в отношении беженцев, - рассказывает эксперт. – Польша идет по пути войны с беженцами и по пути гибридной войны с Беларусью. Беларусь предлагает ей начать сотрудничать в том числе в разрешении кризиса с беженцами и по другим вопросам. Но Польша хочет, чтобы Беларусь подчинялась польским приказам и проводила ту политику в отношении беженцев, которая угодна полякам. Направление, с помощью которого Польша решает кризис с беженцами – это не сотрудничество, гуманизм и уважение прав человека, а насилие, избиения и жесткое противостояние с Беларусью. Надо сказать, что это традиционный выбор польского политического класса.