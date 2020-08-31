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  2. Российский эксперт: политические забастовки – путь к экономическим потерям на предприятиях

Российский эксперт: политические забастовки – путь к экономическим потерям на предприятиях

Политические забастовки – путь к экономическим потерям на предприятиях, заявил в эфире "Беларусь 1" российский эксперт Василий Колташов, сообщает БЕЛТА.

Скриншот из видео "Беларусь 1"

"Забастовки в условиях кризиса и забастовки политические  – без ясных политических целей для рабочего класса. То есть здесь не забастовки рабочего класса. Они идут за мелкобуржуазными ожиданиями городских, условно, лавочников, которых ведут прозападные блогеры, экономисты, политики, рассказывая им всевозможные приятные для слуха истории", – сказал Василий Колташов.

Российский эксперт подчеркнул, что в этом случае у рабочих нет четкого понимания того, куда должны привести эти забастовки. "Но они говорят – смена власти. Хорошо, смена власти, допустим, произойдет. Но ведь эта смена власти, если мы говорим о приходе прозападных политиков, приведет к ликвидации этих производств и к тому, что люди потеряют работу и уверенность в завтрашнем дне", – добавил он.
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