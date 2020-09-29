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Российский бизнес заинтересован в расширении сотрудничества с предприятиями белорусского легпрома

Завершилась рабочая поездка в Москву делегации «Беллегпрома». В ходе визита проведен ряд встреч и переговоров по вопросам сотрудничества в области легкой промышленности, сообщается на официальном сайте концерна.


"Крупнейшие российские компании – «Восток Сервис», «Парижская коммуна», «Вяземский кожевенный завод» – выразили заинтересованность в закупке белорусской кожи и полуфабриката, а бренд Gulliver and Co готов отшивать детскую одежду на белорусских предприятиях. С руководством RUSFAIR GROUP определены возможные направления сотрудничества в поставках товаров легкой промышленности на китайский рынок (домашний текстиль, детская одежда и др.). Ожидается визит представителей компании в Беларусь для ознакомления с работой белорусских предприятий", – говорится в сообщении.

На встрече с руководством Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга, Ассоциаций «Союзлегпром» и «Российским союзом кожевенников и обувщиков» обсуждались вопросы углубления промышленной кооперации между предприятиями легкой промышленности Беларуси и России, принятия единых мер по защите внутреннего рынка, участия в госзакупках. Намечены дальнейшие шаги по реализации достигнутых договоренностей.

Фото: bellegprom.by
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