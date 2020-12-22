Актер Александр Кузнецов, известный по фильмам «Скиф» и «Кислота», примет участие в съемках третьей части «Фантастических тварей». Об этом сообщает Super.ru.
Такая информация поступила от онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Какую роль получил Кузнецов, пока не сообщается, однако известно, что на данный момент актер действительно находится в Великобритании, где, по информации инсайдеров, идут съемки картины.
К слову, ранее в своем интервью режиссер Александр Молочников рассказал, что Кузнецов должен был принять участие в его спектакле, однако отказался от работы, выбрав съемки в западном фильме.
Официальные представители актера пока не подтверждают информацию о новой роли, сославшись на то, что не располагают такими сведениями.
Фото: Super.ru
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Российский актер получил роль в новых «Фантастических тварях»
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