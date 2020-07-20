Российские сенаторы намерены принять участие в наблюдении за выборами президента Беларуси

Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев, его цитирует РИА Новости.

Вместе с Алексеем Кондратьевым в качестве наблюдателя на белорусских выборах 8–9 августа будет присутствовать первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

– Я и Владимир Михайлович Джабаров 8–9 августа будем находиться в Беларуси в качестве наблюдателей по линии межпарламентского сотрудничества, – рассказал член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев.