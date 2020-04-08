Российские автодилеры просят правительство снять запрет на продажу машин

Главы Российского союза автостраховщиков и ассоциации "Российские автомобильные дилеры" обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить работу автосалонов, сообщают "Известия".





Ранее в правительство было направлено аналогичное обращение с просьбой разрешить ремонт автомобилей, ТО и продажу запчастей.

Новая просьба аргументирована тем, что экстренные службы в связи с пандемией коронавируса остро нуждаются в исправном транспорте, ремонт которого должен проводиться в сертифицированных центрах, пишет ТАСС. Кроме того, в случае утраты или серьезной поломки машины, автовладельцы не смогут купить новый автомобиль, что также критически важно в условиях эпидемии.

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" ранее предупредила правительство об угрозе банкротства от 30% до 50% дилеров. Авторетейл предлагается включить в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, освободить дилеров от взносов в Пенсионный фонд, предоставить налоговые каникулы по уплате НДС и установить нулевые ставки по уплате налогов на имущество.

Фото: lada.by

