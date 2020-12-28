Российские авиакомпании по итогам за январь –ноябрь 2020 года снизили количество перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,2% до 64,14 млн пассажиров, сообщает ТАСС.
Фото носит иллюстративный характер
При этом международные перевозки за отчетный период уменьшились на 75,6% (до 12,56 млн пассажиров), внутренние – на 23,8% (до 51,57 млн пассажиров).
В ноябре международные перевозки стали меньше на 85,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, а внутренние – на 22,6%.
При этом за 11 месяцев авиакомпания "Аэрофлот" сократила перевозки на 60,7% (до 13,54 млн пассажиров), S7 – на 11,9% – до 11,22 млн (ранее S7 и его дочерняя компания "Глобус" были объединены в одну авиакомпанию), "Победа" – на 12,4% (до 8,22 млн), "Россия" – на 51% (до 5,38 млн), а "Уральские авиалинии" снизили перевозки на 40,4% – до 5,34 млн пассажиров.
Фото: pixabay.com
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Российские авиакомпании за 11 месяцев сократили перевозки почти вдвое
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