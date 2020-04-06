Российские археологи провели раскопки старовавилонского города Дехайла в Ираке

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Первый сезон полевых работ на Дехайле прошел с 17 марта по 2 апреля. Помимо россиян в исследованиях в иракской провинции Ди Кар участвовали представители Директората древностей Ирака и ученые, в частности иракский геоморфолог Джаафар Джотери и британский керамист Дэниэл Кальдербанк. Памятник, открытый американским исследователем Генри Райтом в 1966 году, расположен в пустыне к западу от развалин Ура, одного из наиболее древних и значимых шумерских городов Месопотамии. В 2016 году руины шумерских городов Ура, Урука и Эриду наряду с Болотной областью южного Ирака были внесены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО., — отметил ученый.Он добавил, что экспедиции удалось собрать и отчасти проанализировать керамику, необычно разнообразную для названного времени., — указал собеседник информационного агентства.В то же время, отметил он, экспедиция столкнулась с рядом сложностей, вызванных как "спецификой западного восприятия региона", так и пандемией коронавируса., — сказал Янковский-Дьяконов.