Российские археологи провели раскопки старовавилонского города Дехайла в Ираке

Российско-иракская комплексная экспедиция провела раскопки на старовавилонском памятнике Дехайла в южном Ираке. В ходе работ выяснилось, что жилая часть города, возраст которого превышает 3,5 тысячи лет, хорошо сохранилась, сообщил ТАСС соруководитель экспедиции, сотрудник Института восточных рукописей Российской академии наук Алексей Янковский-Дьяконов.
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Первый сезон полевых работ на Дехайле прошел с 17 марта по 2 апреля. Помимо россиян в исследованиях в иракской провинции Ди Кар участвовали представители Директората древностей Ирака и ученые, в частности иракский геоморфолог Джаафар Джотери и британский керамист Дэниэл Кальдербанк. Памятник, открытый американским исследователем Генри Райтом в 1966 году, расположен в пустыне к западу от развалин Ура, одного из наиболее древних и значимых шумерских городов Месопотамии. В 2016 году руины шумерских городов Ура, Урука и Эриду наряду с Болотной областью южного Ирака были внесены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Российские ученые впервые в истории российской науки провели раскопки на памятнике старовавилонского периода (XX-XVI века до н.э.) в южном Ираке. Выяснилось, что дворцово-храмовая часть сильно разграблена в верхних слоях — постройки из обожженного кирпича в позднейшее время были в основном разобраны на строительный материал. Вместе с тем жилая часть города — стены сооружений, скорее всего жилых домов или остатки набережных — дошла до нас в хорошей сохранности. Так что есть основания полагать, что город продолжал жить в то время, которое нас более всего интересует, то есть в XVIII-XVI веках до н. э. Перед Россией лежит большая ответственность — сохранить этот важный для мировой истории памятник и продолжить его исследования на высоком методическом уровне", — отметил ученый.
Он добавил, что экспедиции удалось собрать и отчасти проанализировать керамику, необычно разнообразную для названного времени. "Некоторые из сосудов, по мнению Кальдербанка, соответствуют найденным британской экспедицией на Тель-Хайбер в той же провинции Ди Кар. Это показывает, что Дехайла могла быть заселена в эпоху так называемой Приморской династии, которая пока считается "темными веками" в истории Двуречья", — указал собеседник информационного агентства.
В то же время, отметил он, экспедиция столкнулась с рядом сложностей, вызванных как "спецификой западного восприятия региона", так и пандемией коронавируса. "Не удалось сделать геофизическую разведку — наших коллег из Германии, которые должны были ее провести, не пустили к нам из-за опасений за их безопасность. Эти опасения были напрасны — обстановка здесь спокойная и иракцы очень серьезно относятся к нашей охране. Также не удалось пройти шурф до материка, то есть выяснить всю "вертикальную" историю участка, выбранного для начального зондирования. Пришлось остановиться из-за введенного в Ираке карантина", — сказал Янковский-Дьяконов.
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Российские археологи провели раскопки старовавилонского города Дехайла в Ираке
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