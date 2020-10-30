Популярная поп-певица призналась, что держала подготовку к торжественному событию в секрете, чтобы не вызывать шумихи, пишет Vogue.
– Все очень просто: я не хотела создавать вокруг этого шумиху, особенно на стадии подготовки, – сказала Серябкина.
Но на этом тайны не закончились: артистка отказалась разглашать фамилию своего избранника. Причина – в его медийности. Впрочем, отдельными фактами о своем женихе Серябкина все-таки поделилась.
– Георгию 32 года, он бизнесмен и занимается проектами в разных направлениях – от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей, – отметила Серябкина.
СМИ пишут, что певица вышла замуж за своего бывшего концертного директора Георгия Начберия.
Свадьбу сыграли в Австрии. Во время торжества артистка сменила три платья – все были изготовлены российскими дизайнерами на заказ.
Фото: Vogue
Опубликовано:
2318
Российская певица Ольга Серябкина тайно вышла замуж
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter