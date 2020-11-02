Артистка почти не пострадала, пишет Ura.ru.
Архивное фото
ДТП произошло в Ялте – это первая авария в жизни певицы. Об инциденте Клава Кока сообщила в Instagram. Серьезных повреждений у артистки нет.
– Кружится голова и болит сильно. Надеюсь, не сотрясение. Был ушиб, – рассказала она.
Впрочем, как видно из более поздних публикаций звезды в соцсетях, чувствует она себя хорошо.
Также Клава Кока показала фанатам, в каком состоянии находится автомобиль после ДТП: у него повреждено колесо и поцарапан бампер. Певица посоветовала поклонникам «не торопиться на дорогах и быть осторожными».
Фото: РИА Новости
Опубликовано:
679
Российская певица Клава Кока попала в аварию
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter