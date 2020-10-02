Ее телефон недоступен, пишет ТАСС.
– Да, она попала под обстрел. Подробностей пока не знаем, но мы все в шоке от этой новости. Ее номер выключен, – подтвердили в окружении Юлии Чичериной.
Напомним, ранее сообщалось, что певица с мужем попали под обстрел азербайджанских беспилотников на пути к Степанакерту. СМИ уверяют, что супруги смогли спрятаться в укрытии примерно в 40 километрах от города.
Фото: ТАСС
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Российская певица Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе
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