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Российская нефть поставляется в Беларусь в соответствии с условиями контрактов - Головченко

 Российская нефть поставляется в Беларусь в соответствии с условиями контрактов, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" премьер-министр Беларуси Роман Головченко, комментируя опубликованную в СМИ информацию о якобы возможном прекращении поставок нефти из России на белорусские нефтеперерабатывающие заводы из-за санкций США, сообщает БЕЛТА.


"Подчеркну: в соответствии с решением, которое принято, санкции распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых контрольный пакет принадлежит гражданам или юридическим лицам США. Но нефть мы покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера - Российской Федерации. Все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр также рассказал, как страны Евразийского экономического союза на прошедшем 29-30 апреля в Казани заседании Евразийского межправительственного совета отреагировали на применение Беларусью ответных мер на недоброжелательные действия некоторых иностранных производств. "Определенный интерес был проявлен. Я объяснил наши мотивы. Они были восприняты, поддержаны", - сказал Роман Головченко.

По его словам, такие меры - это суверенное право страны. Премьер-министр подчеркнул, что они никоим образом не нарушают обязательств Беларуси в рамках ЕАЭС. "Но моральное право на принятие таких мер неоспоримо с нашей стороны. - подчеркнул он. - Мы действуем в рамках своего правового поля, на основании соответствующего указа Президента, это не нарушает наши обязательства в рамках ЕАЭС".

Фото: Архив БЕЛТА
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