Российская нефть поставляется в Беларусь в соответствии с условиями контрактов - Головченко

, - сказал Роман Головченко.Премьер-министр также рассказал, как страны Евразийского экономического союза на прошедшем 29-30 апреля в Казани заседании Евразийского межправительственного совета отреагировали на применение Беларусью ответных мер на недоброжелательные действия некоторых иностранных производств., - сказал Роман Головченко.По его словам, такие меры - это суверенное право страны. Премьер-министр подчеркнул, что они никоим образом не нарушают обязательств Беларуси в рамках ЕАЭС.Фото: Архив БЕЛТА