Российская авиакомпания "Скол" запускает рейсы из Калининграда в Минск с 11 июня

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Отмечается, что первый полет из Калининграда в Минск запланирован на 11 июня. Рейсы в Минск будут выполняться один раз в неделю по пятницам на самолете L-410 вместимостью 15 кресел. Вылет из Калининграда – в 9:30, прибытие в Минск – в 12:40. Вылет обратного рейса из Минска – в 14:00, прибытие в Калининград – в 15:10. Время указано местное. Полет будет длиться 2 часа 10 минут., – рассказали в пресс-службе аэропорта.