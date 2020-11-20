Российская авиакомпания "Азимут" с 17 декабря начнет выполнение рейсов по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Ростов-на-Дону, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по четвергам. Вылет из Ростова-на-Дону в 12:30, прибытие в белорусскую столицу в 15:10. Обратный вылет из Минска в 16:10, прибытие в Ростов-на-Дону – в 18:25. Для обоих аэропортов указано местное время.
"Азимут" уже продает билеты.
В Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций подтвердили информацию, что авиакомпания "Азимут" прошла аккредитацию для выполнения рейсов между Беларусью и Россией, пишет БЕЛТА.
Фото: azimuth.aero
Опубликовано:
535
Российская авиакомпания "Азимут" начнет летать из Ростова-на-Дону в Минск с 17 декабря
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter