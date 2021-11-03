Россиянки стали первыми полуфиналистками Кубка Билли Джин Кинг

Анастасия Павлюченкова

Ранее в этой группе француженки проиграли канадкам – 1:2, а россиянки разгромили эту североамериканскую сборную – 3:0, исходя из чего диспозиция перед сегодняшним противостоянием была предельна проста. Команде Франции нужно было выигрывать всухую. А россиянок устраивала даже победа всего в одной из игр.В первой встрече дня Екатерина Александрова (WTA: 32), весьма неожиданно потерпев поражение от Клары Бюрель (WTA: 77) (6:3, 4:6, 3:6), решить эту задачу не смогла.Однако лидер российской команды Анастасия Павлюченкова (WTA: 12), сломив сопротивление неуступчивой Ализе Корне (WTA: 59), принесла своей сборной необходимый балл и тем самым превратила парную встречу Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова – Клара Бюрель / Ализе Корне в пустую формальность.В «пульке» B, в которой выступают белоруски, развязка наступит завтра. В предыдущие дни турнира наша сборная уступила бельгийкам – 1:2, а затем они с таким же счетом проиграли австралийкам. Завтра подопечные Татьяны Пучек встретятся с командой Австралии.Группу С составляют словачки, испанки и американки. А в пул D входят сборные Швейцарии, Чехии и Германии.В 1/2 финала квалифицируются команды, которые финишируют первыми. Первую пару полуфиналистов составят победители пулов A и C, а вторую – лучшие команды из групп B и D. Полуфиналы запланированы на 5 ноября, а финал – на 6 ноября.Изначально финальный этап Кубка Билли Джин Кинг (ранее – Кубок Федерации) должен был пройти в Будапеште, но в мае столица Венгрии отказалась от проведения соревнований из-за сложной обстановки с распространением COVID-19. И в результате турнир перенесли в Прагу.