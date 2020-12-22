В России зафиксировали уникальный случай: жительница Набережных Челнов родила троих детей в течение 2020 года.
В Камском детском медицинском центре рассказали, что очередное радостное событие случилось ночью 20 декабря. Новорожденного назвали Саидом. Примечательно, что ровно 11 месяцев назад 20 января 2020 года) женщина родила двойню – Софию и Кабира.
Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.
Такие случаи, когда у женщины между первыми и вторыми родами столь маленький перерыв, довольно редки.
Фото: Instagram
Опубликовано:
1315
Россиянка родила троих детей за год. И это не тройня
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter