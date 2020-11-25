Россиянка попыталась отомстить любовнице мужа и случайно сожгла подъезд

Инцидент произошел летом в Карелии, пишет «Петрозаводск говорит».
Фото носит иллюстративный характер
Местная прокуратура утверждает: дело было так. 38-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, подумала, что ей изменяет муж, и решила мстить любовнице. Для этого она облила дверь квартиры соперницы бензином и подожгла, но пламя перекинулось на весь подъезд. В итоге пострадали пять квартир, а сумма ущерба превысила 150 тысяч российских рублей (чуть больше BYN 5000).
Сообщается, что женщина признала вину и возместила часть причиненного ущерба.
Фото: pixabay.com
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