Россиянка 20 лет считалась умершей по документам. Она узнала об этом случайно

Необычный случай произошел в Москве. Россиянка хотела решить проблемы с паспортом и узнала, что по всем регистрационным учетам числится умершей. Подробности сообщает издание mk.ru.
Фото носит иллюстративный характер
Дело было так. В 1990-х москвичка Наталия ушла из дома. Ее родители подали в розыск, а после по ошибке признали дочь мертвой, опознав ее в некоей скончавшейся женщине. Наталия же все это время подозревала о собственной «смерти». Не так давно россиянка потеряла паспорт. Когда она вознамерилась восстановить документ, то узнала, что, оказывается, считается умершей.
В итоге Наталии пришлось составлять исковое заявление в суд о признании ее живой. Женщину опознали по старым фотографиям и свидетельствам знакомых.
С семьей все это время москвичка не общалась. Известно, что из дома она в 1990-х ушла намеренно.