Россиянка 20 лет считалась умершей по документам. Она узнала об этом случайно

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Дело было так. В 1990-х москвичка Наталия ушла из дома. Ее родители подали в розыск, а после по ошибке признали дочь мертвой, опознав ее в некоей скончавшейся женщине. Наталия же все это время подозревала о собственной «смерти». Не так давно россиянка потеряла паспорт. Когда она вознамерилась восстановить документ, то узнала, что, оказывается, считается умершей.В итоге Наталии пришлось составлять исковое заявление в суд о признании ее живой. Женщину опознали по старым фотографиям и свидетельствам знакомых.С семьей все это время москвичка не общалась. Известно, что из дома она в 1990-х ушла намеренно.