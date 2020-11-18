Житель Чукотки во время рыбалки застрелил родственника, приняв его за медведя, сообщает РИА Новости.
Фото носит иллюстративный характер.
По данным прокуратуры, в августе нынешнего года трое жителей села Снежное отправились на рыбалку неподалеку от села Усть-Белая. Собирая дрова для костра, подсудимый услышал в кустах шум. Подумав, что это медведь, он выстрелил четыре раза из охотничьего ружья. После этого он увидел лежащего на земле мужчину с огнестрельными ранениями, от которых тот скончался на месте.
В ходе расследования выяснилось, что мужчины приходились друг другу родственниками. Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и активно помогал следствию. Суд признал его виновным в убийстве по неосторожности, но учел обстоятельства преступления, мнения сторон и характеристику фигуранта.
Подозреваемый осужден на полтора года исправительных работ с удержанием 20% из его заработной платы в доход государства.
Фото: pixabay.com
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Россиянин застрелил родственника, спутав его с медведем
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