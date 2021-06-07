Из Национального аэропорта Минск россиянин с фальшивым документом пытался улететь в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
Утром 6 июня в Национальном аэропорту Минск пограничники выявили иностранного гражданина с паспортом, который вызвал подозрения. 39-летний россиянин предъявил пограничникам документ, в котором был расшит блок листов, а также изменены срок действия и дата выдачи. Мужчина намеревался улететь в Дубай.
За попытку незаконного пересечения границы иностранца ожидает штраф до 100 базовых величин с депортацией. За использование фальшивых документов ему грозит ограничение свободы на срок до 2-х лет.
Фото: архив БЕЛТА
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Россиянин с фальшивым паспортом пытался улететь из Минска в Дубай
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.