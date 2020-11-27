Россиянин предстанет перед судом за попытку ввоза наркотиков и психотропов в Беларусь

Подробностями поделились в службе информации областной прокуратуры.Мужчина на автомобиле бывшей жены ехал из Чехии в Россию, белорусско-польскую границу пересекал в пункте пропуска "Брест". В салоне его машины находились три собаки и много вещей. Некоторые предметы были в упаковочной ленте.Когда пограничники направили его авто в бокс углубленного досмотра, то обнаружили в вещах (в том числе в корме для собак) 19,9 г марихуаны, более 6 г метамфетамина и его смеси, ампулу с эфедрином. Чтобы уничтожить улики, мужчина выбросил в унитаз кошелек с пакетиками.Фигурант признал, что допускал немедицинское употребление наркотиков и психотропов.Действия иностранца квалифицированы по ч. 2 ст. 328-1 и ч. 1 ст. 328 УК Беларуси.– подчеркнули в пресс-службе.Меру пресечения прокурор оставил прежней – заключение под стражу.