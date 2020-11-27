Прокуратура Брестской области передала в суд уголовное дело в отношении гражданина России, который пытался перевезти через границу запрещенные вещества, сообщает БЕЛТА.
Подробностями поделились в службе информации областной прокуратуры.
Мужчина на автомобиле бывшей жены ехал из Чехии в Россию, белорусско-польскую границу пересекал в пункте пропуска "Брест". В салоне его машины находились три собаки и много вещей. Некоторые предметы были в упаковочной ленте.
Когда пограничники направили его авто в бокс углубленного досмотра, то обнаружили в вещах (в том числе в корме для собак) 19,9 г марихуаны, более 6 г метамфетамина и его смеси, ампулу с эфедрином. Чтобы уничтожить улики, мужчина выбросил в унитаз кошелек с пакетиками.
Фигурант признал, что допускал немедицинское употребление наркотиков и психотропов.
Действия иностранца квалифицированы по ч. 2 ст. 328-1 и ч. 1 ст. 328 УК Беларуси.
"В прокуратуре Брестской области сделали вывод об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений", – подчеркнули в пресс-службе.
Меру пресечения прокурор оставил прежней – заключение под стражу.
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Россиянин предстанет перед судом за попытку ввоза наркотиков и психотропов в Беларусь
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Фото: Александр КУШНЕР