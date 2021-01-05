В Эдмонтоне завершился первый полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею. Россияне уступили канадцам со счетом 0:5.
Перед началом мирового форума эти команды, бившиеся в титульном поединке год назад, считались главными претендентами на золото. И североамериканцы на предыдущем отрезке турнира сполна оправдали фаворитский статус, выиграв все пять проведенных встреч с общим счетом 36:4. А вот россияне, хоть и проиграли до сегодняшнего дня только чехам (0:2), в целом смотрелись не так впечатляюще. Исходя из этого, перед матчем букмекеры отдавали явное предпочтение «Кленовым листьям». И они подтвердили котировки результатом.
Весомую заявку на итоговый успех хозяева льда сделали еще в первом периоде, по итогам которого они захватили комфортное лидерство – 3:0. Заброшенными шайбами в этой трети матча отметились Алекс Ньюхук (1-я минута), Коннор Макмайкл (11) и Коул Перфетти (16).
Второй период проходил в более равной борьбе – и гол был только один. На 25-й минуте отличился Брэйден Шнайдер. На 37-й минуте Михаил Абрамов, казалось, реанимировал интригу. Однако судьи, обратившись к видеоповтору, отменили заброшенную шайбу россиян из-за офсайда. За 30 секунд до окончания второй трети поединка хозяева льда имели отличный шанс для того, чтобы еще больше упрочить свое преимущество. Но Дилан Козенс не реализовал буллит.
Впрочем, свою фамилию в протокол как автор гола этот форвард «Баффало» все-таки записал. На 59-й минуте, когда россияне пошли ва-банк, сняв голкипера, Козенс поразил пустые ворота. Так был установлен окончательный счет – 5:0.
Во втором полуфинале встречаются американцы и финны. Игра проходит сейчас.
Фото: fhr.ru
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Россияне разгромно проиграли канадцам в полуфинале МЧМ по хоккею
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