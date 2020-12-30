Россияне разгромили команду Австрии и вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная России в очередном матче групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею уверенно обыграла австрийцев – 7:1 (4:0, 0:1, 3:0) и гарантировала себе место в плей-офф турнира.



В прошлом туре подопечные Игоря Ларионова, напомним, неожиданно уступили чехам – 0:2 и сегодня, конечно, очень хотели реабилитироваться за ту неудачу. Сделать это им сполна удалось.



Россияне почти в три раза превзошли соперника по броскам в створ ворот (50:18), владели огромным преимуществом и добились закономерной виктории с крупным счетом.



Голами в составе российской «молодежки» отметились Родион Амиров (5-я минута), Василий Подколзин дважды (7, 14), Марат Хуснутдинов (17), Артемий Князев (42), Егор Афанасьев (58) и Арсений Грицюк (59). У австрийцев автором единственной заброшенной шайбы стал Сенна Питерс (28). Стоит отметить, что команда Игоря Ларионова впервые на турнире отличилась в численном большинстве – это сделал Князев.



В еще одном матче группы «B» американцы без особых проблем взяли верх над чехами – 7:0. А в квинтете «А» канадцы разгромили швейцарцев – 10:0.



Место в 1/4 финала, помимо россиян, себе уже обеспечили канадцы, финны, словаки, шведы и американцы. Неизвестны на данный момент лишь обладатели двух путевок.



В прошлом году чемпионат мира среди молодежных команд выиграла сборная Канады.