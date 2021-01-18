Россияне победили команду Южной Кореи на чемпионате мира по гандболу

Ранее россияне поделили очки с белорусской сборной (32:32) и победили словенцев (31:25), а команда Южной Кореи проиграла этим соперникам с общим счетом 53:83. Исходя из этого, перед игрой букмекеры в один голос ставили на уверенную победу подопечных Велимира Петковича. И они действительно выиграли. Но далеко не так убедительно, как предполагало большинство специалистов и болельщиков.В первом тайме борьба шла мяч в мяч, попеременно лидировали то одни, то вторые, а по итогам эта половина игры завершилась вничью – 15:15.После перерыва россияне, подтверждая статус фаворита, дожали-таки соперника. Но разница в счете так или иначе оказалась не той, какая ожидалась: всего «плюс 4».Сегодня в группе «H» еще состоится матч Словения – Беларусь, по итогам которого станет известна окончательная расстановка в квартете.Сейчас положение команд выглядит так: 1. Россия – 5 очков (3 матча), 2. Беларусь – 3 (2), 3. Словения – 2 (2), 4. Южная Корея – 0 (3).Отметим, что еще перед матчами последнего тура белорусы, россияне и словенцы обеспечили себе участие в основном раунде, а южнокорейцы лишились шансов на то, чтобы финишировать выше четвертого места.В этом году на чемпионате мира по гандболу впервые выступают 32 сборные. По итогам первой групповой стадии по три лучшие команды из восьми квартетов квалифицируются во второй групповой этап, на котором они будут разделены на четыре секстета. Затем по две лучшие сборные из каждой группы получат путевки в четвертьфинал. И далее – поединки на выбывание по олимпийской системе.Два года назад чемпионат мира по гандболу выиграла сборная Дании.