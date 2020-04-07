Россия запустит аппарат для съемки Луны в 3D в ноябре 2024 года

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Согласно плану работ запуск планируется на 13 ноября 2024 года. Ранее точная дата старта не сообщалась.Запуск этого аппарата планируется через три года после планируемой на 2021 год отправки к Луне посадочной станции "Луна-25", на которой российские специалисты намерены протестировать технологии мягкой посадки на это небесное тело после десятилетий, прошедших с отправки последнего советского аппарата на Луну (1976 год — "Луна-24").В 2025 году планируется отправить в космос посадочную станцию "Луна-27"."Луна-25" предназначена для исследований на южном полюсе Луны и отработки технологии мягкой посадки. "Луна-26" должна провести картографирование и дистанционное изучение поверхности естественного спутника Земли. "Луне-27" предстоит взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить их.