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  2. Россия запустит аппарат для съемки Луны в 3D в ноябре 2024 года

Россия запустит аппарат для съемки Луны в 3D в ноябре 2024 года

Запуск российского космического аппарата "Луна-26", который проведет стереосъемку поверхности Луны и выберет место для будущей высадки российских космонавтов, намечен на ноябрь 2024 года, говорится в материалах НПО Лавочкина — предприятия-изготовителя аппарата, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Согласно плану работ запуск планируется на 13 ноября 2024 года. Ранее точная дата старта не сообщалась.

Запуск этого аппарата планируется через три года после планируемой на 2021 год отправки к Луне посадочной станции "Луна-25", на которой российские специалисты намерены протестировать технологии мягкой посадки на это небесное тело после десятилетий, прошедших с отправки последнего советского аппарата на Луну (1976 год — "Луна-24").

В 2025 году планируется отправить в космос посадочную станцию "Луна-27".

"Луна-25" предназначена для исследований на южном полюсе Луны и отработки технологии мягкой посадки. "Луна-26" должна провести картографирование и дистанционное изучение поверхности естественного спутника Земли. "Луне-27" предстоит взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить их.
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