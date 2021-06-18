Россия полностью выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) 18 декабря текущего года. Это указано в заявлении МИД РФ, передает ТАСС.
На снимке – здание Министерства иностранных дел РФ
В ведомстве сообщили, что Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН спустя полгода после направления уведомления. То есть это произойдет 18 декабря 2021-го.
Также в МИД РФ обратили внимание, что этот шаг «подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Беларусь». Отмечается, что о выходе России из данной группы проинформированы все страны-участницы «и отдельно – белорусские партнеры».
Фото: ТАСС
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Россия выйдет из Договора по открытому небу в декабре 2021-го
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