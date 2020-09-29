Россия выступает за дальнейшее углубление экономического сотрудничества с Беларусью

Об этом на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко. По ее словам, проведение Форума помимо экономического эффекта дает эффект культурный, гуманитарный, политический:



- Его не выразишь в цифрах, но он зримый и весомый – углубление взаимопонимания и доверия между нашими народами, взаимное духовное обогащение, налаживание дружеских связей и контактов между людьми. Союз наших государств опирается на прочную основу. Она надежно противостоит любым попыткам ее расшатать, запустить процесс дистанцирования Беларуси и России.



Она добавила, что все имеющиеся в экономическом сотрудничестве проблемы преодолимы. По словам председателя Совфеда, Россия остается ключевым инвестиционным и торговым партнером Беларуси:



- Наша позиция неизменна. Мы за дальнейшее углубление экономического сотрудничества наших стран, совершенствование его механизмов на основе принципов равноправия, взаимной выгоды, уважения интересов друг друга. Тем более что такой опыт у наших стран накоплен огромный – в том числе на уровне межрегиональных связей.



В пример такой кооперации Валентина Матвиенко привела проекты в химической, машиностроительной, энергетической, транспортной отраслях, агропромышленном комплексе.