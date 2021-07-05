Делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразила протест из-за действий европейского правительства, которое отказало в участии в заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ в Вене представителю Парламента Беларуси Андрею Савиных, информирует РИА Новости.
– На заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, где присутствуют главы национальных делегаций, мы заявили протест действиям европейских властей, не позволивших приехать нашему белорусскому коллеге без объяснения причин. Это чрезвычайная наглость – лишать парламентария возможности работать очно в Вене, – поделился такой информацией в своем Telegram-канале глава делегации, вице-спикер Госдумы России Петр Толстой.
Во время выступления на сессии ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы уточнил, что в отсутствии на заседании коллег из Беларуси виновны "абсолютно конкретные страны – Польша, Латвия и Австрия, которая пошла у них на поводу".
– Это неслыханный скандал, когда парламентариям не дают возможности участвовать в международных организациях, – подчеркнул Петр Толстой.
Фото: БЕЛТА
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Россия выразила протест ПА ОБСЕ из-за отказа в визе белорусскому депутату
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