Россия выдала Беларуси участника банды Морозова

– прокомментировали в отделе информации Генпрокуратуры.Его выдача удовлетворена в части привлечения к ответственности по ст. 286, ч. 2 ст. 285, ч. 4 ст. 295, ч. 3 ст. 208, ч. 4 ст. 209 УК в редакции 1999 года, а также по ч. 3 ст. 93, п."е" ст. 100, пп. "г", "е", "ж", "з" ст. 100, пп."г", "е", "з" ст. 100 УК в редакции 1960 года (бандитизм, участие в преступной организации, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, вымогательство, мошенничество, умышленные убийства 8 лиц при отягчающих обстоятельствах).Период совершения инкриминированных преступлений – с конца 1980-х по август 2004 года в составе банды под руководством Сергея Морозова, созданной для нападения на предприятия, предпринимателей, граждан, а также других противоправных действий.Сегодня Дербенев в сопровождении конвоя доставлен в Беларусь и водворен в СИЗО.