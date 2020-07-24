Россия возобновляет международные полеты с 1 августа

Полный список доступных для полетов стран будет утвержден и озвучен в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Россия возобновляет международное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Однако полный список доступных для полетов стран будет утвержден позже, поскольку Россия ведет переговоры еще с 30 странами.

К слову, улетать в Турцию россияне будут по определенному графику. Так, с 1 августа можно покупать билеты в Анкару и Стамбул, с 10 августа – в Анталию, Бодрум и Даламан.

Улететь за границу можно будет из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.