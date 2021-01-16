Соседнее государство возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром с 27 января, сообщает ТАСС.
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Увеличится и количество рейсов между Россией и Египтом до пяти раз в неделю. Рейсы во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар будут осуществляться из Москвы несколько раз в неделю.
– По итогам прошедшего обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва – Ханой, два раза в неделю), Индия (Москва – Дели, два раза в неделю), Финляндия (Москва – Хельсинки, два раза в неделю, и Санкт-Петербург – Хельсинки, два раза в неделю), Катар (Москва – Доха, три раза в неделю), – сказано в сообщении оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что решение было принято на основе озвученных ранее критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более 1, на основе принципов взаимности.
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Россия возобновляет авиасообщение с некоторыми странами
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