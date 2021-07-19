Учения пройдут 5–10 августа на таджикистанском полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, информирует ТАСС.
Фото носит иллюстративный характер
В ходе учений планируют отработать подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства.
Пока неизвестно, сколько именно военнослужащих примет участие в учениях, однако есть информация, что основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, расположенной в Душанбе и Бохтаре.
Подробнее об обстановке в Афганистане и ее важности для ОДКБ можно почитать, перейдя по этой ссылке.
Опубликовано:
1175
Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут совместные учения недалеко от границы с Афганистаном
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter