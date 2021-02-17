По итогам 15-й Международной встречи по Сирии в астанинском формате Россия, Турция и Иран сделали совместное заявление, в котором подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся соглашений по сирийскому Идлибу, пишет ТАСС.
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Страны также «осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии и призвали их прекратить».
Кроме того, Россия, Турция и Иран договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации террористов группировок ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии.
В документе сказано, что стороны «вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике».
Фото: pixabay.com
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Россия, Турция и Иран выступили с совместным заявлением по Сирии
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