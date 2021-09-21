Россия требует объяснений по поводу кибератак из США во время выборов в Госдуму

, – отмечается в заявлении посольства России в США.Вместе с тем в посольстве России в США отметили, что во время выборов ЦИК РФ столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50 процентов из них шли именно с территории США., – отметили в посольстве.