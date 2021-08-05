Россия, Таджикистан и Узбекистан начали учения около афганской границы

Фото: скриншот из видео

YouTube-канала "Uz_ Armiya"

От российской стороны в церемонии открытия участвовал заместитель командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский, Вооруженные силы Таджикистана представил замминистра обороны Абдухошим Гуломзода. С приветственной речью от Узбекистана выступил заместитель начальника Генштаба Фаррух Зиябаев.- подчеркнул в своем выступлении Поплавский.Он также добавил: планируется проверить накопленный боевой опыт, разработать оптимальные формы применения войск и общие подходы к ведению военных действий.Учения пройдут с 5 по 10 августа. Всего в них примут участие порядка двух с половиной тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.Основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые и артиллерийские, а также группы спецназа, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы.Учения проходят на фоне обострения обстановки в Афганистане, где по мере вывода американских войск разворачивается противостояние правительственных сил с радикальным движением "Талибан". За последние месяцы талибы захватили значительные территории в сельских районах и развернули наступление на крупные города.