Россия сняла ограничения на ввоз яблок из Беларуси

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В ведомстве отметили, что по результатам переговоров Россельхознадзора с ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь, проведенных 18 августа, а также на основании обращения белорусской стороны Россельхознадзор считает возможным разрешить с 20 августа 2021 года ввоз свежих яблок в Российскую Федерацию из Брестской области Республики Беларусь и с предприятий ООО "Райский сад" (Гродненская область), КФХ "Исида" (Минская область) под гарантии инспекции.Теперь поставки свежих яблок с 20 августа возможны со всей территории Беларуси.