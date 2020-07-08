Россия снимает временные ограничения на поставку белорусской говядины

Заместитель Премьер-министра Александр Субботин провел переговоры с Минсельхозом России и Россельхознадзором, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского Правительства.

По итогам переговоров было принято решение об отмене с 9 июля 2020 года временных ограничений на поставки в Россию блочного мяса говядины ОАО «Акдимол», Поставского, Могилевского, Березовского, Слуцкого, Бобруйского, Ошмянского мясокомбинатов с последующей возможностью снятия ограничений на поставки охлажденного мяса (туши, полутуши).