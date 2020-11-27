Отмена временных ограничений на поставки в Россию отдельных видов молочной продукции стала итогом переговоров заместителя Премьер-министра Беларуси Александра Субботина с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Правительства.
Ограничения снимаются с 27 ноября 2020 года с производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» в г. Береза, производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» в г. Иваново, ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Беллакт».
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
621
Россия снимает ограничения с четырех белорусских предприятий
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter