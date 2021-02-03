Пассажирские поезда возобновят курсирование между Беларусью и Россией с 8 февраля, сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.
Фото: БЕЛТА
Будет также увеличено число авиарейсов между двумя государствами.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В опубликованном документе говорится, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом дал разрешение на возобновление пассажирского сообщения между странами.
– С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью по маршруту Минск – Москва –Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва – Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта, –сказано в сообщении пресс-службы.
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Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью
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