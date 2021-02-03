Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью

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Будет также увеличено число авиарейсов между двумя государствами.Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.В опубликованном документе говорится, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом дал разрешение на возобновление пассажирского сообщения между странами.–сказано в сообщении пресс-службы.